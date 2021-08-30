РИАМО - 30 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить качество очистки прудов в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа по очистке водоемов. Всего в течение трех лет в регионе планируется расчистить 100 прудов и других водных объектов.

«Расчистка прудов - большая программа. Первый этап заканчивается 1 сентября. Мы завершим расчистку 22 водоемов. Я прошу поставить на одно из следующих совещаний доклад курирующего зампреда с включением жителей, чтобы понять, насколько качественно проведены работы и устраивает ли людей результат», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в сентябре будет дополнительно запущено голосование по следующим 60 водоемам, которые очистят в 2022 году.

Всего в Подмосковье насчитывается более 2 тыс. озер, рек и прудов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что расчистка водоемов является одной из приоритетных и востребованных программ. При этом глава региона подчеркнул, что в рамках этой программы предстоит большая работа.