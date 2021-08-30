РИАМО - 30 авг. На основании жалобы индивидуального предпринимателя УФАС Подмосковья признало действия комиссии по осуществлению закупок в Можайском округе неправомерными. Двум учреждениям выдали предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В жалобе была изложена информация о бездействии МКУ «Управление капитального строительства» и МКУ «Центр торгов» Можайского округа при определении поставщика мебели для оснащения школы в рамках торгов. Поставка предполагалась в образовательное учреждение на 550 мест по адресу: ул. Полянка, лот №18.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что комиссия по закупкам безосновательно отказала ИП Перунина М. Н. в допуске на аукцион.

На основании доводов сторон, документов и сведений УФАС Подмосковья вынесло решение о неправомерности действий комиссии и обязало учреждения устранить нарушения.