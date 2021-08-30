РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Звание «Заслуженный работник культуры РФ» вручили руководителю ансамбля из Воскресенска на фестивале «Славянское подворье» в Подольске, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Харламова 29 августа провела первую половину дня в Подольске, где областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье» собрал коллективы из Подмосковья и 12 регионов страны.

«Вместе с главой округа Николаем Пестовым прошлись по фестивальным площадкам, поприветствовали гостей, а также вручили государственную награду – звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» руководителю ансамбля танца «Сувенир» из г.о. Воскресенск Марии Тышецкой», – написала Харламова в своем Instagram-аккаунте.

В ходе визита она также зашла в место паломничества туристов – церковь Знамения Пресвятой Богородицы XVII века и побывала в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«Спасибо Подольску и Пестову, что культура здесь развивается комплексно и разнопланово, как в самом Подольске, так и в поселках», – добавила Харламова.