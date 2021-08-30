РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Свыше 35 тыс учеников отправятся в муниципальные школы подмосковного Красногорска 1 сентября, сообщила начальник управления образования Наталья Тимошина.

Традиционная августовская педагогическая конференция состоялась в школе №18 Красногорска в понедельник. В ней приняли участие представители всех образовательных организаций округа. Участников приветствовал глава муниципалитета Алексей Спасский.

«Более 35 тысяч детей сядут за парты только в муниципальных школах нашего округа 1 сентября, из них почти 4 700 – первоклассники», - сообщила Тимошина.

Она добавила, что количество учеников ежегодно растет. В наступающем учебном году во вторую смену будут учиться около 5,5 тыс. школьников в 18 образовательных организациях.

«Цифра, казалось бы, большая. Но я уверена, что под грамотным руководством директоров школ, при грамотном планировании образовательного процесса мы создадим все условия для того, чтобы вторая смена никак не сказалась на качестве преподавания», - подчеркнула Тимошина.

Почти 1,5 тыс. школьников обучаются по программам профильного образования, такие программы реализуют в 22 МБОУ. Более 860 школьников обучаются по программам углубленного изучения отдельных предметов. Почти 30% школьников Красногорска изучают второй иностранный язык.

В Красногорске 43 организации общего образования – государственные и частные. Учеников возят 10 школьных автобусов.