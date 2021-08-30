РИАМО - 30 авг. Выплаты подрядчикам по государственным контрактам должны выплачиваться по новым правилам и в срок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение сократить сроки оплаты по госконтрактам с 30 до 15 дней после приемки. А в отношении малого бизнеса - до 7 дней.

«Я прошу экономический блок, контрольно-счетную палату внимательно проанализировать все действующие требования и условия предоставления бюджетных средств, чтобы бизнес получал деньги вовремя за добросовестно исполненный контракт», - сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что ведомства и муниципалитеты должны обратить внимание на работу с подрядчиками.