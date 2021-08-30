РИАМО - 30 авг. В поселке Коммунарка новой Москвы мэр столицы Сергей Собянин открыл новое здание школы №338. Оно находится по адресу: ул. Сосенский Стан, 14, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Корпус сможет вместить 1100 учеников. В нем 4 этажа, общая площадь – 23,2 тыс. «квадратов». Авторы проекта предусмотрели все необходимое для комплексного развития и обучения детей с 1 по 11 класс.

Здание разбили на 4 блока: начальная школа (с отдельным входом), средние и старшие классы, блок совместных площадок - столовой, аудиторий ИТ, актового зала и библиотеки, а также спортивный блок.

Кроме того, в школе будет обустроен музей им. Героя Советского Союза Александра Авдеева.

На благоустроенной пришкольной территории есть все необходимое для отдыха и занятия спортом.

В настоящее время в образовательное учреждение зачислено 500 учеников. Идет подбор сотрудников и педагогов.

«За последние 10 лет мы построили в Москве свыше 430 новых школ и детских садов. Каждая пятая новостройка – в бурно развивающихся Троицком и Новомосковском округах. Здесь, на новых территориях Москвы, мы стараемся строить большие школы – на 1100 и больше учащихся. Это современные здания, в которых будет комфортно учить и учиться», – сказал Собянин.

Всего на территории Москвы 1 сентября свои двери откроют 25 новых школ.