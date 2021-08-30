Первый учитель – важная фигура для многих людей. Преподавателя даже спустя годы обычно вспоминают теплыми словами. Однако не всем так повезло. В преддверии нового учебного года москвичи рассказали РИАМО, почему им не нравился их первый учитель.

Светлана, 52 года:

«Я окончила школу больше 25 лет назад, но моя учительница все еще приходит ко мне в ночных кошмарах, где я правильно отвечаю на ее вопросы и все равно получаю выговор. Она была ко мне очень несправедлива.

Думаю, что она сразу меня невзлюбила. Дело в том, что со мной в классе училась ее дочка, с которой мы часто ссорились. Она же постоянно тряслась над этой девочкой и, если считала, что кто-то ее обижал, выставляла ученика виноватым, не разбираясь. Конечно, я тут же стала для нее врагом.

Один раз ее дочка меня задирала, и я грубо ей ответила, а учительница это увидела. Следующая же моя оценка была неудовлетворительной. Такие истории повторялись регулярно. Поскольку я была ребенком, то не могла понять: действительно ли я виновата?

С ней даже ходила разговаривать моя мама, но все впустую: несправедливые наказания продолжались, а результаты в учебе были ужасны, хотя я старалась, как могла.

Когда она перестала работать с нашим классом, я стала практически отличницей и вздохнула с облегчением. Годы идут, а я все еще вспоминаю ее с неприязнью. Хорошо, что моя дочь с таким не столкнулась».

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Екатерина, 37 лет:

«Во времена моей учебы кадров в школе не хватало, поэтому моей первой учительницей стала женщина глубоко пенсионного возраста – на вид ей было лет 70. Из-за возраста она многое путала и забывала.

Я была довольно хрупкой и миниатюрной, поэтому перед первым сентября меня выбрали для того, чтобы я звонила в колокольчик на традиционной линейке, сидя на плече у одиннадцатиклассника. Мне дали инструкцию прямо при моей первой учительнице: перед тем как первые классы заведут в школу, меня должны были подвести к мальчику, который меня понесет, а после торжественной части отдельно отправить в класс. Я воспринимала это как свой звездный час, большую честь.

Но моя пожилая учительница об этом забыла и потащила меня с остальными одноклассниками. Я была послушным ребенком, поэтому без возражений сделала, как мне сказали. Тем временем преподаватель, отвечавшая за мероприятие, была в панике, осознав, что меня нигде нет, поэтому выхватила из толпы другую девочку, которая позвонила в колокольчик вместо меня.

До сих пор помню то чувство отчаяния и разочарования, когда, поднимаясь по школьной лестнице, я увидела, что кто-то занял мое место. Меня до сих пор не покидает ощущение, что первая учительница лишила меня ярчайшего воспоминания в моей жизни. Эдакая травма детства.

Но это был не единственный случай. Однажды из-за тех же проблем с памятью она перепутала расписание и провела лишний урок. В то время я ходила в музыкальную школу, и после занятий меня ждала дома мама, чтобы к нужному времени отвезти на занятия. Из-за того, что я пришла почти на час позже, она решила, что я гуляла с подружками – тогда мне очень сильно влетело. Конечно, она потом извинилась и даже купила мне в подарок мои первые электронные часы, но воспоминания остались неприятные».

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Кирилл, 32 года:

«Из-за работы моих родителей мы постоянно переезжали в разные страны. Начальную школу мне выпало провести в Южной Корее. Помимо того, что я был не в восторге от местной системы образования, так еще и получил не самый лучший школьный опыт.

Я учился в классе, где объединили многих иностранных детей, которые, так же как я, временно «залетели» в эту страну и понимали, что скоро либо вернутся в Россию, либо опять переедут. Помимо стандартных дисциплин, мы учили корейский язык, который давался мне просто ужасно. Кроме того, у меня был не лучший характер, а еще я часто откровенно плевал на ненужные мне предметы.

Мне казалось, что раз это абсолютно бесполезные знания, то и голову ими забивать не стоит. Какой в этом смысл? Другие же дети все равно хотя бы минимально старались. У нас было две учительницы, которые периодически заменяли друг друга. Одна из них прекрасно понимала ситуацию и буквально рисовала нам оценки ни за что, другая же, видя и оценивая наши реальные знания, очень из-за этого злилась.

Она страшно ко мне придиралась, постоянно отчитывала и изводила. Когда я пытался объяснить ей, что требовать от меня знания корейского – бред, она упрямо повторяла: это же все равно знания, как математика и физика, а вдруг пригодятся, так что учи!

Я буквально терпеть ее не мог. Хорошо, что это закончилось».

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Кристина, 26 лет:

сайт мэра Москвы

«Так уж вышло, что моей первой учительницей стала моя мама. Конечно, в классе об этом быстро узнали, поэтому отношения с другими детьми стали напряженными. Кто-то из них считал, что со мной выгодно общаться, а кто-то, наоборот, относился презрительно, думая, что мама поступает несправедливо и каждый раз отмечает мои успехи только потому, что я ее дочь.

При этом она, наоборот, старалась избежать подобных слухов среди учеников и учителей и муштровала меня, как могла, гоняла по всем урокам. Я даже дома постоянно занималась, чтобы соответствовать образу учительского ребенка. При этом, как часто происходит в похожих семьях, мама хотела, чтобы я была отличницей.

Помню, что еще в школе решила, что учитель – это последняя профессия, которую я выберу.

Когда я стала старше, и у нас появились другие преподаватели, во мне что-то щелкнуло, и я начала бунтовать. Оценки старалась по-прежнему поддерживать на высоком уровне, но многое скрывала от матери и делала все, что мне хотелось: курила, общалась с парнями, списывала вместо нудной зубрежки. Наверное, мне просто надоело быть послушной и идеальной.

Сейчас мы с мамой вспоминаем это как шутку, но у меня до сих пор остался неприятный осадок. Позже я познакомилась с парнем, который оказался в такой же ситуации, и с девушкой, у которой преподавала ее бабушка. Они были со мной солидарны».

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