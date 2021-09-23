В предстоящий уикенд в Московском регионе пройдут два значимых широкомасштабных мероприятия: в Подмосковье накануне Международного дня туризма состоится акция «День туризма», а для жителей и гостей столицы в пятницу и субботу в рамках акции «День без турникетов» будут открыты двери около ста площадок креативной индустрии Москвы. Любители спорта смогут увидеть выступления Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Алексея Ягудина – участников ледового гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание». Маленьких и взрослых киноманов ждут премьеры: красочная музыкальная лента «My Little Pony: Новое поколение», российская драма «Иван Денисович», остросюжетная зарубежная картина «Холодный расчет» и другие.

«День туризма» в Подмосковье

25 и 26 сентября в Московской области пройдет акция «День туризма». В ее рамках в 13 учреждениях культуры, подведомственных региональному Минкульту, будет организовано около 50 бесплатных экскурсий. Они пройдут в музеях, исторически значимых и живописных местах Подмосковья. Познавательные мероприятия пройдут в Серпухове, Зарайске, Дмитрове, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве, Сергиевом Посаде, Коломне, Истре, Звенигороде и Солнечногорске. Подробнее о местах проведения, времени и условиях участия можно узнать по ссылке.

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Акция «День без турникетов»

Сайт мэра Москвы

Около ста площадок креативной индустрии будут бесплатно работать для посетителей с 23 по 25 сентября в рамках традиционной познавательной акции в Москве. Благодаря этому юные и взрослые жители и гости столицы смогут узнать об особенностях и секретах разных творческих профессий. В эти дни мальчишек и девчонок ждут в детских технопарках и «Мастерской «Артист». Гиды Еврейского музея и центра толерантности и эколого-просветительского центра «Воробьевы горы» познакомят гостей с основными экспозициями. На все мероприятия необходима предварительная регистрация, а также наличие у гостей средств индивидуальной защиты от коронавируса. Полный список всех просветительских экскурсий размещен на официальном сайте.

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КОНЦЕРТЫ

IX Международный джазовый фестиваль VR Jazz Fest

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Концертный зал на Новом Арбате

Когда: 26 сентября в 19:00

Стоимость: от 3500 рублей

Концерт, который пройдет в зале на Новом Арбате, объединит три музыкальных направления: соул, фанк и фьюжн. В исполнении джазовых музыкантов прозвучат композиции Стиви Уандера, Аретты Франклин, Рэя Чарльза и других легенд мировой музыки. Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

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Хиты рок-группы Nirvana в исполнении струнного оркестра

Где: Москва, Лубянский пр-д, д. 25, стр. 1, клуб «Китайский летчик Джао Да»

Когда: 26 сентября в 17:00 и 20:00

Стоимость: от 800 рублей

Концерт приурочен к 30-летию со дня выхода культового музыкального альбома Nevermind. Струнный оркестр Hard Rock Orchestra исполнит главные хиты Nirvana, композиции Foo Fighters и не только. Мероприятие пройдет на летней веранде клуба «Китайский летчик Джао Да». Билеты можно купить на сайте.

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СПЕКТАКЛИ

Драма «12»

Где: Москва, Тверской бул., д. 22, МХАТ им. М. Горького

Когда: 26 сентября, 19:00

Стоимость: от 5000 рублей

Спектакль стал громкой премьерой сезона 2020–2021, состоявшейся на исторической сцене Большого театра. Он поставлен режиссером Никитой Михалковым по пьесе братьев Пресняковых и по мотивам одноименного фильма, созданного метром российского кино в 2007 году.

Перед зрителями разворачивается история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего приемного отца. Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде, серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Билеты можно купить на сайте.

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ВЫСТАВКИ

Экспозиция LADA History в Музее техники Вадима Задорожного

Где: г.о. Красногорск, пос. Архангельское, 4-й км Ильинского шоссе, стр. 9, Музей техники Вадима Задорожного

Когда: 25 сентября с 10:00 до 16:00

Стоимость: билеты в музей от 300 рублей

Посетители музея в подмосковном Красногорске смогут увидеть редкие экземпляры отечественного автопрома производства Волжского автомобильного завода. Часть экспонатов для выставки предоставлены из коллекции клуба LADA History. У гостей будет возможность в деталях рассмотреть уникальные автомобили, которые разместятся на уличной территории музея, и сфотографироваться с ними. Продолжить погружение в историю советского автопрома можно будет на цокольном этаже здания, где находится экспозиция «Автомобили и мотоциклы». Посещение выставки бесплатное при наличии билета в музей. Билеты можно купить в кассе музея.

СПОРТ

Спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest

pixabay

Где: Москва, Берсеневская наб., д. 6, стр. 1, арт-кластер «Красный октябрь»

Когда: 25 и 26 сентября в 12:00

Стоимость: от 800 рублей

На территории одного из самых популярных арт-кластеров Москвы «Красный октябрь» пройдет мультиформатный спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest. Он объединит любителей уличной культуры, активного отдыха и экшн-спорта. Гости мероприятия смогут увидеть зрелищные трюки на флайбордах, аквабайках, стейтбордах от ведущих профессиональных спортсменов России и мира, попасть на концерт популярных артистов (Cream Soda, Lovanda, Недры и других), посетить лекции и мастер-классы, а также приобрести одежду и аксессуары модных российских брендов. Билеты можно купить на «Яндекс.Афише».

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Гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Где: Москва, ул. Автозаводская, д. 23а, спорткомплекс «ЦСКА Арена»

Когда: 25 сентября в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

В субботний вечер на лед «ЦСКА Арена» выйдут олимпийские чемпионы Алина Загитова, Никита Кацалапов и Алексей Ягудин, чемпионы мира Евгения Медведева и Хавьер Фернандес, а также другие известные фигуристы. Зрелищное мероприятие, в котором также примут участие воспитанники лучших спортивных школ столицы, завершит соревновательную программу Кубка Москвы по фигурному катанию на коньках между взрослыми любителями и действующими спортсменами-юниорами. Номера будут сопровождаться ярким световым шоу. Кроме того, программу дополнит выступление артистов акробатического, танцевального и вокального жанров. Будут показаны интервью с известными фигуристами и видеообращения спортсменов к болельщикам, запланирована автограф-сессия. Билеты можно купить на сайте.

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КИНО

«Холодный расчет»

Остросюжетная кинолента рассказывает о бывшем игроке в покер и военном Уильяме, которому карточные навыки помогают продвинуться в жизни. Он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, надеясь оставить позади тайны прошлого. Но когда судьба предоставляет ему шанс на возмездие, главный герой оказывается втянут в игру, где на кону – нечто важнее денег.

В ролях – Оскар Айзек, Тай Шеридан, Тиффани Хаддиш, Уиллем Дефо. Режиссер картины – Пол Шредер, а одним из продюсеров стал Мартин Скорсезе.

«Иван Денисович»

Драма российского режиссера Глеба Панфилова, снятая по мотивам повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», погружает зрителей в атмосферу 40-х-50-х годов прошлого века.

Бывший артиллерист Иван Шухов после немецкого плена попадает в ГУЛАГ в Советском Союзе из-за обвинения в шпионаже. Вместе с другими заключенными он строит огромный завод для космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, герой остается честным и работящим, открытым и верящим в чудо. По сюжету Иван Денисович отбывает последние дни из десяти лет заключения. Выйдет ли герой на свободу, станут ли явью его мечты о встрече с детьми, сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному переносящих выпавшие на их долю трудности?

В ролях – Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев и другие.

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«Тайна сестер Макалузо»

История сестер с окраины Палермо, снятая итальянским театральным режиссером и драматургом Эммой Данте, в 2020 году была удостоена премии Пазинетти Венецианского фестиваля. Кинокритики отметили игру актрис – исполнительниц главных ролей и саму картину в номинации «Лучший фильм».

Пятеро сестер – от малышки Антонеллы до восемнадцатилетней Марии – проживают в Палермо без родителей, зарабатывая на жизнь разведением в доме голубей, которых они отдают в аренду на праздничные церемонии. Жизнь девочек беззаботна и не отличается от времяпрепровождения других подростков. Однажды они, как обычно, отправляются на пляж, где происходит несчастный случай, уносящий жизнь одной из них. Смерть переворачивает отношения между девочками, спустя десятилетия отзываясь в сердцах уже взрослых женщин непримиримой болью утраты.

«My Little Pony: Новое поколение»

Яркая анимационная лента с песнями Jony и Саши Капустиной рассказывает о волшебной стране Эквестрии, где не все идет гладко. В ней больше нет магии, вместо дружбы и гармонии теперь правят бал тревога и недоверие, а пони разных видов живут раздельно. Но оптимистичная земная пони Санни вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями готова на все, чтобы спасти волшебную страну и вернуть в нее гармонию. Герои отправятся в невероятные приключения, посетят удивительные дальние страны и столкнутся с головокружительными опасностями.