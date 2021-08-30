РИАМО – 30 авг. Страховой Дом ВСК награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2021 за цифровую трансформацию клиентского сервиса. А также взял третье место за лучший страховой продукт года - мультиполис «Мой дом» с Почта Банк для страхования заемщиков при строительстве быстровозводимого жилья, сообщает пресс-служба ВСК.

Вручение наград состоялось 26 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace. Премия Finaward была учреждена деловым журналом «Банковское Обозрение», чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. В этом году было подано более 150 заявок с кейсами от таких компаний как СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, МТС-Банк, Ак Барс Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Яндекс, Visa, Mastercard и другие.

Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Управление активами и Инвестиции». Церемонию награждения посетили более 350 представителей топ-менеджмента кредитных организаций и финансовых компаний. Победителей определил Экспертный совет, в который вошли 167 экспертов, аналитиков, банкиров и представителей инфраструктуры российского финансового рынка. Результаты заверены независимым аудитом.

Страховой Дом ВСК был удостоен премии за цифровую трансформацию клиентских сервисов через мобильное приложение. Дистанционные решения ВСК в мобильном приложении позволили клиентам оперативно решать страховые вопросы в период пандемии, что стало прорывом на рынке страхования и доказало свою востребованность у клиентов. В прошлом году ВСК удалось масштабировать проект по всей территории РФ, в том числе поддержать этим сервисом клиентов, проживающих в отдаленных регионах.

Оформление страхового события в традиционным образом занимает в среднем два дня за счет необходимости приезда в офис, а через мобильное приложение ВСК - всего 10 минут. Срок выдачи клиенту направления на ремонт при оформлении офлайн займет в среднем около четырех дней, а в дистанционном сервисе это происходит за один день.

«Обратная связь наших клиентов стала движущей силой цифровой трансформации клиентский сервисов. Растущую востребованность мы отмечаем в сервисах авто и медицинского страхования. Сегодня более 60% наших клиентов пользуются дистанционным урегулированием страховых случаев по каско. Они могут решать свои страховые вопросы, не посещая офис компании и экономя свое время. В прошлом году клиенты ВСК в 5 раз чаще использовали дистанционные сервисы, предоставленные в рамках корпоративных программ добровольного медицинского страхования. Недавно портал «Сравни.ру» отметил ВСК, как самую отзывчивую компанию за сроки и качество решений вопросов клиентов», - резюмировала член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК резюмировала Ольга Сорокина.