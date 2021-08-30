РИАМО - 30 авг. Столичные врачи помогли справиться с коронавирусной инфекцией еще 1839 пациентам. Всего в Москве за время пандемии болезнь побороли 1 444 794 человека, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в городе выявили 1424 новых случая Covid-19. В медучреждения доставили 417 заболевших. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 312 человек.

В Москве за прошедшие сутки умерли 50 человек, у которых была выявлена пневмония и тест на коронавирус показал положительный результат. С начала пандемии скончался 27 401 человек.

Всего в столице на текущий момент зарегистрировано 1 566 376 случаев заражения Covid-19.

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