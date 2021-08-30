РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Причиной пожара на территории завода Минобороны в поселке Нахабино Красногорска мог стать поджог, это одна из версий, которую отрабатывает следствие, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Традиционное оперативное совещание состоялось в администрации Красногорска в понедельник.

«Пожар на территории 542 завода Минобороны РФ в Нахабине ликвидирован, все выходные проводилась «проливка» территории. Собственник участка обратился с заявлением в полицию. Ведется расследование, отрабатываются несколько версий, в том числе – умышленный поджог», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Пожар на территории военного завода на улице Панфилова возник 26 августа.