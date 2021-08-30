РИАМО - 30 авг. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел оперативное совещание с руководителями правоохранительного блока. Главная тема – предстоящее начало учебного года, безопасность детей должна быть обеспечена в каждой подмосковной школе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Порядка миллиона детей в Подмосковье в этом году пойдут в школы, много первоклашек. Поэтому очень важен вопрос безопасности – тех мероприятий, которые мы традиционно проводим», – сказал Воробьев.

Накануне учебного года на территории Подмосковья проверили все пешеходные переходы, а также светофоры вблизи образовательных учреждений. При этом особое внимание уделили адресам, которые отметили родители на портале «Добродел». В сентябре с участием правоохранителей и МЧС проведут уроки безопасности для учеников школ.

Еще одно важное событие предстоящего месяца – выборы в Госдуму и Мособлдуму, они пройдут 17-19 сентября. Губернатор напомнил, что в Подмосковье размещено более 4 тыс. избирательных участков.

«Там также надо быть готовым ко всем мероприятиям, связанным с безопасностью. Наш правоохранительный блок эти темы прекрасно знает», – отметил Воробьев.

На совещании также обсудили вопросы ЖКХ и дольщиков. В 2021 году планируется восстановить права более 20 тыс. человек, которые ждут свои квартиры. А полностью проблему дольщиков в регионе планируют решить к концу 2023 года.

Глава Подмосковья отметил, что в регионе активно реализуется программа по решению проблем дольщиков при поддержке федерального правительства.

«Мы с опережением графика идем в этом году, но вместе с тем считаю важным обсудить эти вопросы», – отметил он.

Космические траты и капризы детей: что раздражает родителей школьников перед 1 сентября>>