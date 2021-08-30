РИАМО - 30 авг. Производственный комплекс легкой и строительной промышленности появится в столичном районе Выхино-Жулебино. Земельная комиссия предоставила участок для реализации проекта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Участок расположен на Сормовском проезде, вл. 13. В правила землепользования уже внесли соответствующие изменения.
Ответственный секретарь ГКЗ Анастасия Пятова сообщила, что площадь участка составляет порядка 0,33 га.
После завершения строительства суммарная площадь предприятия составит около 4350 «квадратов».
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