РИАМО - 30 авг. Производственный комплекс легкой и строительной промышленности появится в столичном районе Выхино-Жулебино. Земельная комиссия предоставила участок для реализации проекта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участок расположен на Сормовском проезде, вл. 13. В правила землепользования уже внесли соответствующие изменения.

Ответственный секретарь ГКЗ Анастасия Пятова сообщила, что площадь участка составляет порядка 0,33 га.

После завершения строительства суммарная площадь предприятия составит около 4350 «квадратов».