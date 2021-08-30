РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 авг. В подмосковных Котельниках 31 августа пройдет велозабег по предложению Штаба гражданских инициатив, сообщает пресс-служба администрации округа.
Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Начало в 18:00. Принять участие в велопробеге может любой желающий.
Старт состоится на центральной аллее микрорайона Силикат - напротив детской школы искусств перед началом концерта ДШИ им. В.К. Андреева «Наполним музыкой сердца». Маршрут будет пролегать по территории Томилинского лесопарка, а финишировать участники будут также на главной аллее Силикат во время праздничного концерта.
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