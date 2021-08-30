РИАМО - 30 авг. По итогам 6 месяцев 2021 года Подмосковье лидирует в рейтинге отечественных производителей, экспортирующих сыр. В больше степени регион за рубежом представляют «Хохланд Руссланд» и «Лакталис Истра», сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Подмосковье по итогам первого полугодия занимает первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров сыра. Мы увеличили экспорт продукции на 20,4% до 29,5 млн долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», – сказал Воскресенский.

На второй ступени рейтинга Ростовская область – 8,54 млн долларов, следом идет Москва – 7,76 млн долларов и Алтайский край – 1,59 млн долларов.

«В натуральном выражении экспорт сыра также увеличился и составил 9,7 тыс. тонн», – отметил министр.

Он добавил, что данный показатель превышает прошлогодний на 19,7%. За 6 месяцев 2020 года в другие государства областные производители поставили чуть более 8 тыс. тонн.

Выше всего спрос на подмосковный сыр зафиксирован в Казахстане, Белоруссии, Узбекистане, Азербайджане и Грузии.

«Доля экспорта сыра Московской области от общероссийского экспорта (57,4 млн долларов) составила 51,4 %», – подчеркнул Воскресенский, добавив, что по результатам 2020 года регион занял 1 место по объемам экспорта как сыра, так и молочной продукции.

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