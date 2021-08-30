РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Три школьника из подмосковного Красногорска стали бронзовыми призерами национального чемпионата WorldSkills Russia, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

«Три бронзы WorldSkills Russia - у наших школьников. Максим Карандашов, Ян Крыцкий и Тимофей Ярчук возвращаются из Уфы с бронзовыми медалями», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2021» соперниками красногорских ребят в категории «Юниоры» стали более 600 сильнейших школьников из 76 регионов страны.

Спасский подчеркнул, что конкуренция была серьезной, а результат оказался впечатляющим.

Максим Карандашов из гимназии №6 завоевал 3 место в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». Ян Крыцкий и Тимофей Ярчук из школы №15 заняли 3 место в компетенции «Сетевое и системное администрирование».

«Перед вами, парни, открыты двери любого вуза. Поздравляю! Так держать и только вперед», - заключил глава муниципалитета.