РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 авг. В подмосковных Котельниках 1 сентября простятся с бывшим настоятелем Казанского храма округа Андреем Табаченковым, сообщает пресс-служба администрации округа.

Погребение состоится 1 сентября. Отпевание пройдет в Казанском храме Котельников после заупокойной литургии - около 11:00. Гроб с телом покойного будет находиться в храме с 20:00 31 августа. Храм будет открыт всю ночь, чтобы все желающие смогли проститься с батюшкой и помолиться у гроба о его упокоении.

28 августа на 63 году жизни после тяжелой непродолжительной болезни скончался бывший настоятель Казанского храма Котельников протоиерей Андрей Табаченков, в последние годы клирик Успенского храма Бронниц.

Андрей Табаченков родился 14 февраля 1959 года в Москве в семье служащих. В 1977 году он окончил среднюю школу. В возрасте 17 лет Андрей стал нести пономарское послушание в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. 27 сентября 1990 года митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием Андрей Львович был рукоположен во пресвитера и назначен в Казанский храм города Котельники Люберецкого района. За долгие годы служения отец Андрей полностью восстановил этот храм и заслужил искреннюю любовь прихожан и благодетелей.

За свои труды он был награжден медалью святого благоверного князя Даниила Московского. В 2006 году награжден Знаком «За заслуги перед городом». Звание почетного гражданина города Котельники было присвоено ему в 2008 году.

С 2011 по 2013 год отец Андрей служил в Ильинском храме села Ильинское Волоколамского района. С 2013 года по 2014 год был настоятелем Ильинского храма поселка Денежниково Раменского района. С октября 2014 года и до дня своей смерти батюшка служил в Успенском храме Бронниц.





