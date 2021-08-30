РИАМО - 30 авг. Мособлдума 2 сентября проведет внеочередное заседание, на котором парламентарии в том числе обсудят ужесточение ответственности за незаконный сброс мусора в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

«Данную инициативу мы разработали совместно с коллегами из Мосгордумы, и ранее уже получили положительный отзыв от правительства России. Теперь следующий шаг – направить закинициативу в Госдуму. И так как тема очень важная, откладывать нельзя — поэтому и было принято решение провести внеочередное заседание. Чем быстрее все процедуры с рассмотрением документов мы пройдем, тем быстрее выйдем уже на реализацию», – отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов.

Еще одна проблема, решение которой требует вмешательства федерального парламента, – наделение исполнительных органов власти Московской области полномочием по принятию решения о задержании автомобиля, припаркованного с нарушениями правил. Сейчас такое полномочие есть только у сотрудников ГИБДД.

«В связи с тем, что Московская область занимает второе место в стране по численности населения, а общая величина автопарка составляет свыше 3,5 млн, наблюдаются сложности с оперативным реагированием на нарушения закона на дорогах», – пояснил Брынцалов.

«В связи с тем, что Московская область занимает второе место в стране по численности населения, а общая величина автопарка составляет свыше 3,5 млн, наблюдаются сложности с оперативным реагированием на нарушения закона на дорогах», – пояснил Брынцалов.

В Москве для решения проблемы создали Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ), которая успешно поддерживает порядок на дорогах. Такая же практика введена и в Санкт-Петербурге.

Депутаты областного парламента также рассмотрят на заседании вопросы, которые касаются сельских старост, транспортного обслуживания, сферы благоустройства. Всего в проекте повестки порядка 10 пунктов.