РИАМО - 30 авг. За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 1424 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев с начала пандемии составило 1 566 376, сообщает столичный оперштаб.

В городские медучреждения ранее поступили 25 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Их будут использовать в том числе и при лечении пациентов с коронавирусом. Современное оборудование позволяет удалять из крови углекислый газ и насыщать ее кислородом.

В связи со снижением числа выявленных случаев занятия в школах Москвы в новом учебном году планируется проводить очно.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в школах усилят меры эпидемиологической безопасности. Учеба начнется в очном формате, поэтому все необходимые требования должны строго соблюдаться.

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