РИАМО - 30 авг. Осенью на территории России ожидается появление комаров, которые могут быть переносчиками опасного заболевания — лихорадки Западного Нила. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Комары могут появиться в стране из-за обилия осадков, а также достаточно теплой и затяжной осени.

Заражение человека происходит при укусе крововососущих комаров во время отдыха на природе, рыбалки и пребывания на дачах.

Россиянам рекомендуется носить защитную одежду светлых тонов, которая максимально будет закрывать тело при посещении лесов, а также зон отдыха на воде. На кожу также стоит нанести репеллент.

Лихорадка Западного Нила – опасная инфекционная болезнь. У человека диагностируется лихорадка с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях имеется поражение центральной нервной системы.