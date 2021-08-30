РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 авг. Футбольный клуб «Котельники» обыграл команду «Молодежный-Гранд» из Куровского на чемпионате Московской области по футболу, сообщает пресс-служба администрации округа.

X тур чемпионата Московской области по футболу между ФК «Котельники» и ФК ДС «Молодежный-Гранд» из Куровского завершился со счетом 5:1 в пользу Котельников.

На 16 минуте счет в матче открыл Андрей Гудов. На 22 и 24 минутах Виктор Капшуков отправил два гола в ворота хозяев. На 27 минуте встречи игрок «Гранда» Андрей Лукин реализовал 11-метровый удар, а на 40 минуте Андрей Ковалевский сделал счет встречи 1:4. Второй тайм оказался не таким результативным, как первый.

На последней минуте мачта Александр Никифоров забил гол и установил окончательный счет в матче - 1:5 в пользу ФК «Котельники».