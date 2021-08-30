РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 авг. Спортсмены из подмосковных Котельников завоевали бронзовые медали на первенстве Московской области по дзюдо, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Орехово-Зуеве прошло первенство Московской области по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет.

Спортсмены спортшколы «Котельники» завоевали бронзовые медали по дзюдо. Даниил Фатеев занял 3 место в весовой категории до 81 кг. Валерия Комарова стала третьей в весовой категории до 63 кг.

Итоговые результаты позволили спортсменам выйти на первенство Центрального федерального округа, которое будет проходить с 1 по 4 октября в Орле.