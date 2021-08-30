РИАМО - 30 авг. Готовность южного участка Большой кольцевой линии метрополитена оценивается в 90%. На нем расположены станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что работы на всех 3 станциях близятся к завершению. Полностью завершены монолитные работы на «Новаторской», а отделка выполнена на 84%. Сейчас на объекте монтируют подвесные системы потолка, облицовывают путевые стены панелями, а также завершают обустройство инженерных систем.

Схожая ситуация на станции «Зюзино»: там все процессы близки к завершению, идет монтаж панелей путевых стен.

«На станция «Воронцовская» также практически завершены монолитные работы. Ведется архитектурная отделка пассажирской зоны: смонтирован уникальный подвесной потолок, облицованы путевые стены, ведутся работы по облицовке колонн и монтажу освещения», — подчеркнул Бочкарев.

При оформлении станции архитекторы из столичной ГК «Моспроект-3» сочетали необычные для столичной подземки приемы. Так, посредством 3D-моделирования на подвесном потолке отобразили Млечный путь. Проект выполнили в соответствии со стилем параметрической архитектуры. А при облицовке использовались непривычные материалы, например, аглометрат.

Стены вестибюля и наклонный ход отделывают белым Полоцким мрамором. Его в Москву доставляют из отечественных карьеров.

«Он долговечен и устойчив к внешнему воздействию, а благодаря низкому содержанию железа камень надолго сохранит свою природную белизну», – уточнила гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

БКЛ – значимый проект для столичного метростроения. По масштабу он занимает лидирующую позицию не только в России, но и за ее пределами. Длина нового кольца в 70 км включит 31 станцию. Введение в эксплуатацию БКЛ разгрузить Кольцевую линию метро и станции в центре города.

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