РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 155 тысяч жителей городского округа Люберцы, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«В городском округе Люберцы первым компонентом вакцины уже привились 155 402 человека, это 61,6% от всего населения. Второй компонент получили 137,5 тысяч», - сказал Семенцов.

Он добавил, что уже вакцинировались 32 614 жителей старше 60 лет.

Семенцов уточнил, что в стационаре лечатся 179 человек, 4 254 находятся на домашнем лечении, 15 335 человек выписали. Кроме того, умерли 592 человека.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>