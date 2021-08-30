РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Дом из четырех корпусов почти на 900 квартир достроили в жилом комплексе «Микрогород в лесу» в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали внеплановую проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного жилого дома в ЖК «Микрогород в лесу» на Отрадненской территории городского округа Красногорск.

Жилой дом состоит из четырех корпусов, их общая площадь – более 104 тыс. кв м. Внутри расположено 896 квартир и два подземных этажа с паркингом на 809 машино-мест.

«Главгосстройнадзор держал объект на контроле, работы велись в графике. Сейчас на объекте ведется итоговая проверка, которая завершится 14 сентября. По ее итогам в ведомстве будет поднят вопрос о выдаче заключения о соответствии», - сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.