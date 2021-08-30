РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 авг. Два дома на 420 квартир планируют достроить в жилом комплексе «Большое Путилково» в подмосковном Красногорске во II квартале 2023 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали плановую проверку хода строительства жилых домов №№12 и 13 в ЖК «Большое Путилково» в городском округе Красногорск.

«Застройщиком выступает ООО «Самолет-Путилково». На данный момент на объекте ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, устройству монолитных конструкций здания, гидроизоляция подземной части здания», - сказал министр правительства Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, в двух 10-15-этажных домах расположатся 420 квартир. Прилегающую территорию благоустроят – установят площадки для игр и отдыха, проведут озеленение. Проектом, выполненным по принципу «двор без машин», предусмотрено прозрачное ограждение.

Прогнозируемая дата завершения строительства – II квартал 2023 года.