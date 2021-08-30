РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В Люберцах после обращений жителей заменили автомобиль для вывоза мусора, оставляющий после себя масляные пятна. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании замглавы администрации округа Василий Власов.

Глава Люберец Владимир Ружицкий сообщил, что нужно отработать вывоз бытовых отходов в поселках с частных домовладений, особенно крупногабаритных. Также после автомобилей регоператора остаются масляные пятна, люди не могут подойти к контейнерной площадке.

«Неисправная машина снята с рейсов. Она находится в ремонте. Вышел другой автомобиль», - сказал Власов.

По словам руководителя подразделения регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Натальи Безсоновой, за минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 143 кубометров мусора, из них 3 008 кубометров «сухих» отходов. На прошедшей неделе с несанкционированных свалок вывезено 8 кубометров мусора.

Она добавила, что за неделю было принято и отработано 11 обращений от жителей.