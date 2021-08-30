РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. В Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Балашихе открыли памятник в честь 200-летия учебного учреждения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Скульптурная композиция отображает три исторические эпохи развития – императорскую, советскую и российскую, олицетворяя беззаветное служение офицеров отечеству вне зависимости от государственного устройства. В торжественном мероприятии приняли участие глава городского округа Сергей Юров и депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев. Для них провели обзорную экскурсию по военной академии РВСН, где познакомили их с музеем истории учреждения, библиотекой и учебными кабинетами.

«Мы гордимся, что история академии связана с историей Балашихи. Учреждение развивается. У нас много запланировано, помимо праздничных мероприятий, мы обсудим, как выстраивать образовательный процесс. Хочется с уверенностью смотреть в будущее и поблагодарить руководство академии», - сказал Юров.

По словам Фомичева, история и миссия страны заключается в том, чтобы не допускать новых конфликтов. Он отметил, что у памятника «боевая» история. Над его созданием работала большая команда на протяжении 7 месяцев. Для того, чтобы сделать фигуры подлинными, привлекали историков.

Военная академия РВСН имени Петра Великого берет начало от офицерского отделения Артиллерийского училища, открытого в 1820 году в Санкт-Петербурге. За 200 лет своего существования академия подготовила более 60 тысяч офицеров с высшей военно-специальной и оперативно-тактической подготовкой. В 2015 году академию передислоцировали в Балашиху.