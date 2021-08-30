РИАМО - 30 авг. В районе Некрасовка на юго-востоке столицы после массовой драки задержаны 10 ее участников, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел около строительной площадки на ул. Маресьева. Прибывшие наряды полиции пресекли нарушение общественного порядка.

В территориальный отдел полиции для разбирательства доставили всех участников конфликта.

В отношении мужчин составили протоколы об ответственности за мелкое хулиганство. Дебоширам назначили штрафы от 500 до 1 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе в последнее время случилось несколько серьезных массовых драк с участием мигрантов. Полиция провела жесткие рейды и возбудила порядка 800 дел.