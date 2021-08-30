РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Жители Люберец за неделю оставили более 4,1 тысячи обращений в ЕДС ЖКХ, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев.

«За неделю поступило 4 120 обращений в ЕДС ЖКХ. Основная масса вопросов касается начислений за услуги ЖКХ и получения справочной информации», - сказал Караваев.

Он пояснил, что на портале «Добродел» за минувшую неделю чаще всего получали обращения от жителей дома №10А на улице 60 лет Победы в поселке Октябрьский. Они жаловались на работу УК «Содействие». Караваев уточнил, что также с 23 по 29 августа поступило 21 обращение по уличному освещению.

«Запланирован ремонт в 115 многоквартирных домах, уже закончен ремонт в 45 домах, 24 дома в работе. Также в округе проводится освещение по 24 адресам в рамках программы «Светлый город», в работе находятся 8 адресов, работы завершены уже по 3 адресам», - добавил Караваев.

Также он рассказал о том, что из 81 котельной к зиме готовы уже 78.

«По программе социальной газификации встречи прошли в 19 населенных пунктах. Поступило 57 заявок, 12 договоров заключили и восемь частных домов уже подключили», - заключил Караваев.