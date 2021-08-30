РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. В подмосковных Люберцах с 23 по 29 августа произошло четыре пожара, сообщил на оперативном совещании в администрации округа заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

«На территории Люберецкого гарнизона произошло шесть пожаров, два из них - в Котельниках и четыре - в Люберцах», - сказала Катаев.

Так, 25 августа в 12:51 в Малаховке на улице Калинина в одной из квартир загорелся матрас на площади 2 кв м. Пострадавшую жительницу квартиры с ожогами и отравлением угарным газом доставили в больницу. Также 25 августа в 21:04 в Краскове на Республиканской улице обгорел сарай.

29 августа в 5:53 на Котельническом проезде обгорело холодильное оборудование в складском помещении на площади 3 кв м., пострадавших нет. А на следующий день, 30 августа, в 7:00 в Краскове на Школьной улице в одной из квартир обгорела входная дверь. Никто не пострадал.