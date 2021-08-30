РИАМО - 30 авг. За август в Москве выпало 139 мм осадков, что составляет 180% месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Месячная норма осадков в августе в Москве составляет 77 мм.

А за весь летний сезон на ВДНХ выпало 287 мм осадков. Превышение нормы составило порядка 17%.

Ранее синоптики сообщили, что в последний день лета, 31 августа, в столице и области могут пройти кратковременные дожди.

В столице лето было «персиковым» по температуре, которая по итогам сезона на 2,5 градуса превысила климатическую норму.

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