РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. В двух домах Подольска временно отключат свет 30 и 31 августа из-за ремонтных работ на подстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник до 15:00 в многоквартирном доме микрорайона Климовск по адресу: Больничный проезд, дом №2 не будет подаваться электроэнергия. В эти часы будут выполняться ремонтно-профилактические работы на подстанции.

Также 31 августа аналогичные работы будут проводиться на подстанции, от которой подается электроэнергия к дому №16 по улице Советской. Электричества здесь не будет тоже с 9:00 до 15:00.