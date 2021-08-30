РИАМО - 30 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Прометей» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее в УФАС поступило обращение прокуратуры Московской области по факту одностороннего отказа фирмы от исполнения контракта на проектирование охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем охранного ТВ и контроля доступа в Дмитровской и Шатурской городских прокуратурах.

Управление признало действия ООО «Прометей» не соответствующими закону, однако компания решила обратиться в суд.

По итогам разбирательства арбитраж отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС.