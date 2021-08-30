РИАМО - 30 авг. В рамках реализации программы реновации на территории Москвы строят и проектируют 5,5 млн кв. м жилья. Для заселения передано уже 109 новых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
«На сегодняшний день в столице построено и введено в эксплуатацию 137 домов по программе реновации – это 1,8 млн кв. м жилья. Также в настоящее время продолжается строительство 159 домов мощностью 2,6 млн «квадратов» метров, а еще 144 новостройки на 2,9 млн кв. м – проектируются», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Со старта программы для 45,7 тыс. москвичей уже организовано переселение из 303 ветхих домов. В новое жилье уже переехали 36,7 тыс. горожан.
Реновация стала не только решением проблемы устаревшего жилого фонда, но и инструментом, позволяющим моделировать городскую среду учитывая потребности жителей районов, считает замруководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов.
Он добавил, что следующим шагом может стать социальных мониторинг. Провести опрос Лагунов предлагает среди тех, кто живет в новых реновационных домах, а также жителей соседних с ними домов.
«Узнав, что изменилось для них в реальности, в дальнейшем можно будет скорректировать подход к параметрам реализации программы и усовершенствовать ее», – пояснил Логинов.
Программу реновации утвердил в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин. Порядка 1 млн москвичей затронет масштабное переселение. Расселить планируется 5175 домов. В качестве стартовых площадок определено 513 территорий.
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