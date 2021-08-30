РИАМО - 30 авг. В рамках реализации программы реновации на территории Москвы строят и проектируют 5,5 млн кв. м жилья. Для заселения передано уже 109 новых домов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«На сегодняшний день в столице построено и введено в эксплуатацию 137 домов по программе реновации – это 1,8 млн кв. м жилья. Также в настоящее время продолжается строительство 159 домов мощностью 2,6 млн «квадратов» метров, а еще 144 новостройки на 2,9 млн кв. м – проектируются», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Со старта программы для 45,7 тыс. москвичей уже организовано переселение из 303 ветхих домов. В новое жилье уже переехали 36,7 тыс. горожан.

Реновация стала не только решением проблемы устаревшего жилого фонда, но и инструментом, позволяющим моделировать городскую среду учитывая потребности жителей районов, считает замруководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов.

«Программу можно воспринимать с одной стороны, как возможность обновления облика города, изменения городской среды, а с другой стороны, это противовес строительству «в полях», что позволит оставаться городу с его многофункциональностью и по возможности восполнять лакуны недостатка разнообразия городской среды и сервисов», – сказал Лагунов.

Он добавил, что следующим шагом может стать социальных мониторинг. Провести опрос Лагунов предлагает среди тех, кто живет в новых реновационных домах, а также жителей соседних с ними домов.

«Узнав, что изменилось для них в реальности, в дальнейшем можно будет скорректировать подход к параметрам реализации программы и усовершенствовать ее», – пояснил Логинов.

Программу реновации утвердил в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин. Порядка 1 млн москвичей затронет масштабное переселение. Расселить планируется 5175 домов. В качестве стартовых площадок определено 513 территорий.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>