РИАМО - 30 авг. В столице утром в понедельник пройдет последний теплый летний дождь. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Утром к Москве подошел атмосферный фронт с юго-запада: он принес в город дождь. В среднем выпало от 2 до 5 мм осадков.

Влияние этого фронта сохранится в городе в первой половине дня, поэтому местами добавится до 2 мм осадков. Это будет последний дождь уходящего лета.

Ранее синоптики сообщали, что с середины текущей недели в Москве прогнозируется похолодание до 15 градусов.