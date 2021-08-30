РИАМО - 30 авг. 4 сентября в подмосковном Реутове отпразднуют День города, в этот день в городе пройдут культурные и спортивные мероприятия с участием жителей, а завершится празднике большим праздничным фейерверком, передает пресс-служба руководителя муниципалитета.

Программу проведения 4 сентября Дня города утвердил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

«В субботу, 4 сентября, в Реутове пройдет серия праздничных мероприятий, посвященных 81-летию со дня присвоения ему статуса города. Особенностью торжеств станет непосредственное участие жителей в многочисленных творческих конкурсах и спортивных мероприятиях, победители получат награды и ценные призы из рук главы Реутова Станислава Каторова», - говорится в сообщении.

Участники праздника в 9:00 уже смогут принять участие в традиционном утреннем легкоатлетическом забеге, который особенно ждут спортсмены разных возрастов. После этого на площадках города пройдут соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису. Культурная часть программы предусматривает открытие однодневной передвижной выставки «Арт-Реутов», показательную работу творческой лаборатории достижений детского технопарка «Изобретариум», выступления творческих коллективов реутовского Центра культуры и искусств, серию игровых программ в Центральном городском парке и парке у Фабричного пруда.

Специальными гостями праздника станут хедлайнер большого концерта Jony, также будут выступать группы «Республика», «Калейдоскоп», MANA PROJECT. Ровно в 22:00 небо над городом озарится огнями праздничного салюта.

Подробно с планом торжеств можно будет ознакомиться на официальном сайте администрации Реутова reutov.net и в городских социальных сетях.