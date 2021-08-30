РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 авг. Труп с ножевыми ранениями нашли на минувшей неделе в деревне Марусино Люберец, сообщил на оперативном совещании в администрации округа начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе найден труп неизвестного гражданина со множественными ножевыми ранениями в деревне Марусино в яме. Проводится проверка совместно с СК. Возбуждено дело об убийстве», - сказал Романцев.

Он пояснил, что в полицию Люберец за неделю поступило 1,9 тыс обращений от граждан. По ним возбудили 21 уголовное дело, 20 раскрыли.

Также за неделю на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД произошло 160 ДТП, в которых пострадали 3 человека.