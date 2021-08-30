РИАМО - 30 авг. Сотрудники правоохранительных органов Подольска нашли и задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в краже вещей у спавшего на улице мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Установить и задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Задержанный сообщил правоохранителям, что уже избавился от вещей — он сдал их в скупку в Подольске, а деньги потратил. Электронные устройства из ломбарда были изъяты. Сейчас они находятся у законного владельца.
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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