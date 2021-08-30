РИАМО - 30 авг. Сотрудники правоохранительных органов Подольска нашли и задержали 36-летнего москвича, подозреваемого в краже вещей у спавшего на улице мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Рано утром злоумышленник, гуляя с собакой возле торгового центра на Октябрьском проспекте, заметил спящего на скамейке мужчину. Подойдя к нему, он похитил два мобильных телефона и ноутбук общей стоимостью 120 тыс. рублей», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Следователи возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Установить и задержать подозреваемого удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Задержанный сообщил правоохранителям, что уже избавился от вещей — он сдал их в скупку в Подольске, а деньги потратил. Электронные устройства из ломбарда были изъяты. Сейчас они находятся у законного владельца.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.