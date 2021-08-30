РИАМО - 30 авг. В Москве более чем на 30 причалах провели работы по очистке и углублению акватории. Из реки достали крупные бытовые отходы и металлолом, способные повредить теплоходы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели гидротехнические работы по очистке 26 причалов и углублению акваторий еще 5, в ближайшее время дноуглубительные работы начнутся на последнем причале — «Третьяковский», — отметил Бирюков.

Работы проводили в том числе на причалах «Зарядье», «Патриарший», «Новоспасский мост», «Симоновская набережная», «Большой Каменный мост», «Большой Устьинский мост», «Андреевский», «Коломенское», «Крымский мост», «ЦПКиО» и «Фрунзенская набережная».

Водолазы исследовали дно и оценили необходимость очистки и углубления. Извлечение крупного мусора осуществляли посредством крана — специалисты работали с баржи.

Углублением дна занималось судно со специальным ковшом, предназначенным для поднятия грунта и ила на борт. В общей сложности из реки вытащили 32 т бытовых отходов. Их утилизируют.

Впервые работы такого формата в столичной акватории проводили при реконструкции причалов Северного речного вокзала в 2020 году.