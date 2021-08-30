РИАМО - 30 авг. В отношение автомобилиста, совершившего наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе дома №15 по Краснопрудной, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

ДТП произошло, когда водитель Hyundai 1992 года рождения съезжал с внутренний стороны Третьего транспортного кольца на улицу Гаврикова.

Девушка 1996 года рождения умерла на месте от полученных травм.

Водитель транспортного средства задержан.