РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 авг. В подмосковной Балашихе наградили победителей фестиваля уличной культуры «Пространство танца», всего на мероприятие приехали около 1 тыс. участников из разных городов страны, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Министр культуры Московской области Елена Харламова и глава Балашихи Сергей Юров 29 августа на главной сцене парка «Пехорка» приняли участие в награждаении победителей фестиваля. Парк «Пехорка» во второй раз стал площадкой проведения фестиваля. За год число участников увеличилось с 500 до 1 тыс. человек, которые приехали в Балашиху из 11 регионов России и Казахстана. Они представили 10 направлений уличных танцев. Их выступления оценивали 27 судей, а победителей определили в 15 номинациях.

«Этот фестиваль не похож на то, что мы видели в прошлом году. Стало больше площадок, больше стилей. Пространство парка организовали так, чтобы было удобно не только участникам, но и тем, кто пришел просто посмотреть. Сегодня чудесная погода, поэтому здесь где-то 15 тысяч зрителей», – сказала Харламова.

Она добавила, что это та культура, к которой тянется молодежь. Ребята, которые занимаются одним направлением танцев, объединяются в комьюнити, появляются новые проекты.

По словам Юрова, фестиваль расширяет свою географию. Его нынешние участники оказались довольны и самой территорией, и организацией площадок.

«Убежден, что и в следующем году мы проведем уже ставший традиционным фестиваль «Пространство танца» для жителей нашего города и танцоров нашей страны и зарубежья», – подчеркнул Юров.

Кроме соревновательных шатров, в парке разместилась чилаут-зона для зрителей. Хореографы и руководители танцевальных студий смогли посетить обучающие семинары, а все желающие – мастер-классы, развлекательные и интерактивные площадки. После церемонии награждения на главной сцене выступили хедлайнеры фестиваля - Natan & Mia Boyka.

Автором фестиваля «Пространство танца» стал руководитель областного Центра культурных инициатив Вадим Петров. Событие прошло при поддержке министерства культуры Подмосковья.