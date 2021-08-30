РИАМО - 30 авг. Центр госуслуг района Тропарево-Никулино на западе Москвы переехал в торговый центр на ул. Покрышкина, 4, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Теперь центр госуслуг находится в пешей доступности от станции метро «Юго-Западная».

Площадь офиса «Мои документы» составляет около 1,5 тыс. кв. м. Там открыли 66 окон приема, установили терминалы оплаты, также есть гардероб, комната матери и ребенка, игровая зона для детей.

Для маломобильных граждан в МФЦ появилась тактильная разметка и кнопки вызова персонала. Также на территории центра установили вендинговые аппараты.

Центр госуслуг в районе Тропарево-Никулино работает каждый день с 8:00 до 20:00.