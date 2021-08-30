РИАМО - 30 авг. Рейтинг богатейших семей России по версии Forbes возглавили супруги Татьяна и Владислав Бакальчук – основатели онлайн-ретейлера Wildberries. Они обошли Ротенбергов и семью Андрея Гурьева, совладельца «Фосгаро», сообщает Forbes.

Семья Бакальчук вошла в этот рейтинг в 2021 году впервые и сразу заняла первую строчку. Долгое время вплоть до конца 2019 года единственным собственником компании была Татьяна Бакальчук. Однако 31 декабря 1% был передан ее своему супругу.

В настоящее время совместный доход мужа и жены составляет порядка 13,1 млрд долларов.

Передачу 1% объяснили особенностями российского законодательства. По закону компания с одним участников не может создавать 100% дочерние компании. Теперь же у Wildberries такая возможность есть.

К тому же именно разделение долей сделало возможным включение семьи в рейтинг богатейших.