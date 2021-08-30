РИАМО - 30 авг. Столичные власти приняли решение снизить стоимость проезда в городском общественном транспорте на территории новой Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что после расширения столицы присоединенные территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории столицы.

Однако при поездках из Троицкого округа в «старую» Москву цена билета была значительно выше. За одну поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей, а стоимость месячного проездного составляла 2070 рублей вместо 1240 рублей.

«Сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд», — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта и люди больше ездили на своих машинах.

Также в автобусах, следующих в зону Б, постоянно возникали конфликты с контролерами, ведь многие пассажиры не догадывались об особенностях оплаты за проезд.

«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — отметил мэр.

Теперь ежедневные поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. человек. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 тыс. рублей ежегодно.

Собянин подчеркнул, что власти и дальше будут совершенствовать тарифную систему. Это нужно для того, чтобы общественный транспорт Москвы становился еще удобнее и привлекательнее для горожан.

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