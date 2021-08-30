РИАМО - 30 авг. Мужчину 1980 г.р. госпитализировали с ножевым ранением в подмосковных Озерах, задержан подозреваемый в нападении, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на ул. Ленина. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин 2001 года рождения.

Между мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из них получил колото-резаное ранение.

Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).