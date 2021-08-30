РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 авг. Управляющая компания Подольска приступит к демонтажу отслоившейся штукатурки в двух домах ЖК «Весенний», сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

С понедельника начинаются работы по демонтажу отслоившейся штукатурки с бетонных поясов фасада домов. Работы начнутся с дома №2, подъезда №6 и далее будут продвигаться до подъезда №1. Затем рабочие приступят к дому №1, подъезд №7 и далее дойдут до подъезда №1.

Жителей этих двух домов ЖК «Весенний» просят в понедельник с 9:30 до 17:00 не парковать машины вдоль тротуаров напротив подъездов №№6 и 5 дома №2.