РИАМО - 30 авг. Предприятие «Окское» планирует строительство во второй половине 2022 года крупной птицефабрики на территории городского округа Луховицы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Один из крупнейших производителей куриного яйца предприятие «Окское» рассматривает Московскую область как приоритетный регион для дальнейшего развития. Для строительства птицефабрики на территории городского округа Луховицы подобран земельный участок. Строительство планируется начать во второй половине следующего года и завершить в течение 1,5 лет», - сказал Сергей Воскресенский.

АО «Окское» планирует создание современного производственного предприятия с высоким уровнем экологической и биологической безопасности.

«Общий объем инвестиций в новое предприятие составит более 1 млрд руб. Предварительные показатели производства - более 456,3 млн яиц в год», - отметил Воскресенский.

АО «Окское» является производителем куриного яйца и входит в десятку крупнейших производителей данной отрасли. Предприятие объединяет 3 птицефабрики, племенной птицерепродуктор, инкубатор, 2 сельхозпредприятия по выращиванию зерна общей площадью 29 тыс. га и комбикормовый завод. Стратегической целью предприятия является обеспечение покупателей вкусным и свежим куриным яйцом.

«Новый проект предполагает создание порядка 60 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - добавил Сергей Воскресенский.