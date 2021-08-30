РИАМО - 30 авг. Экспозиция о достижениях столичных школьников откроется на Чистопрудном и Тверском бульварах 31 августа, она будет работать до конца сентября, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.
На выставке собраны снимки школьников, которые своими достижениями составляют славу системы образования мегаполиса. А еще представлены самые яркие проекты и преобразования, которые сделали школы и колледжи Москвы соответствующими лучшим мировым стандартам.
Она добавила, что способности, увлеченность и трудолюбие ребят поддерживают и развивают педагоги столичных школ и колледжей.
На экспозиции можно увидеть победителей статусных олимпиад, чемпионатов, юных изобретателей, выпускников, получивших на ЕГЭ 400 баллов.
А еще в рамках выставки жители столицы смогут увидеть интерьеры школьных столовых, зон отдыха, спортзалов, узнают о том, какие проекты работают в системе образования столицы и какие тенденции развития существуют.
Электронный вариант фотовыставки можно найти на портале «Школа.Москва».
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