РИАМО - 30 авг. Экспозиция о достижениях столичных школьников откроется на Чистопрудном и Тверском бульварах 31 августа, она будет работать до конца сентября, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

На выставке собраны снимки школьников, которые своими достижениями составляют славу системы образования мегаполиса. А еще представлены самые яркие проекты и преобразования, которые сделали школы и колледжи Москвы соответствующими лучшим мировым стандартам.

«Мы приглашаем горожан заглянуть «за кулисы» школы, увидеть новые дизайнерские решения, современные, просторные и отлично оборудованные пространства. И, конечно, познакомиться с ребятами, успехами которых гордится город», – сказала начальник управления по развитию государственно-общественного управления и связей с общественностью департамента образования и науки города Екатерина Паршина.

Она добавила, что способности, увлеченность и трудолюбие ребят поддерживают и развивают педагоги столичных школ и колледжей.

На экспозиции можно увидеть победителей статусных олимпиад, чемпионатов, юных изобретателей, выпускников, получивших на ЕГЭ 400 баллов.

А еще в рамках выставки жители столицы смогут увидеть интерьеры школьных столовых, зон отдыха, спортзалов, узнают о том, какие проекты работают в системе образования столицы и какие тенденции развития существуют.

Электронный вариант фотовыставки можно найти на портале «Школа.Москва».