РИАМО - 30 авг. За семь месяцев 2021 года индекс промышленного производства Москвы вырос на 25,3% по сравнению с показателем того же периода 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра города.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с января по июль 2021 года объем производства обрабатывающей промышленности столицы увеличился на 26,3% по сравнению с данными прошлого года. Этого удалось достичь благодаря развитию производства в фармацевтике, бумажной промышленности и телекоммуникационного оборудования. Кроме того, в Москве стали производить больше одежды и автомобилей.

В частности, в 2021 году в Москва вдвое вырос объем производства бумажных изделий. В июле этого года российские интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания приняли в 3,3 раза больше заказов чем в прошлом году. С января по июль выпуск одежды увеличился на 61,7%.

Рост на 42% отмечается в сфере производства химических веществ. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 57,5%. Кроме того, производство электрооборудования выросло на 71,1%.

За последние пять лет 60 промышленных комплексов столицы инвестировали 34,3 млрд рублей.